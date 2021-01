Rzecznik rządu: Nie ma optymizmu. Prawdopodobne przedłużenie obostrzeń

– Oczywiście takie ryzyko zwiększenia fali zachorowań w przyszłym tygodniu również istnieje – zaznaczył, mówiąc, że dzisiaj zapadnie decyzja ws. obostrzeń i funkcjonowania szkół.

– Dzisiaj myślę, że w większości rekomendacje już będą. Czy będzie dzisiaj ogłoszona decyzja czy najpóźniej w poniedziałek, o tym poinformujemy dzisiaj. Najpóźniej w poniedziałek cały aspekt szkolnictwa na pewno zostanie przekazany – mówił dalej.

– W tej chwili jeszcze materiału, jeżeli chodzi o dane i analizy, który by napawał optymizmem, nie ma. W związku z tym najbardziej prawdopodobnym wariantem jest mimo wszystko utrzymanie aktualnych obostrzeń, ewentualnie z jakimiś niewielkimi modyfikacjami. Czyli przedłużenie tego etapu odpowiedzialności, który dokładnie był wprowadzony w grudniu – stwierdził Piotr Müller.

– Tezy, że sezon zimowy jest definitywne stracony, jeszcze bym nie stawiał. Mam nadzieję, że liczba szczepień plus właśnie zmniejszenie się liczby zachorowań w przyszłości pozwoli jeszcze tej zimy częściowo chociaż otworzyć sektor turystyczny, ale to jest tylko w tej chwili na tym etapie nadzieja, bo my opieramy się na danych, a danych siłą rzeczy za miesiąc nie jesteśmy w stanie w 100 proc. przewidzieć – podkreślał.

