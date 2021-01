"Reżyserka, proszę jakąś muzyczkę". Jakimowicz i Ogórek tańczą w TVP

Krótkie nagranie pochodzące z programu z 3 stycznia zyskało ogromną popularność na Twitterze.

Na filmie widać początek programu, kiedy prowadzący Jarosław Jakimowicz i Magdalena Ogórek witają się z widzami. W pewnym momencie Jakimowicz bierze gitarę od osoby pracującej w studiu, prosi reżyserkę o "jakąś muzyczkę" i zaczyna udawać, że gra na instrumencie. W tym momencie jego koleżanka zaczyna tańczyć do przeboju zespołu Modern Talking – "You're My Heart, You're My Soul".

twitter

Wideo udostępnił na Twitterze m.in. poseł Tomasz Trela.

"Od razu mówię, że ja nie wysyłałem. Gdyby tak jednak do nich prezes Kurski dołączył, byłoby »Troje Młodych (kiedyś) Wilków« zaprasza na cyrkowy występ za Wasze 2 mld zł. Z tym też trzeba zrobić porządek!" – napisał polityk, publikując nagranie.

Czytaj też:

"Kur*****o, kłamstwo i kradzież cudzych pomysłów". Stop Bzdurom publikuje wpisy Lempart