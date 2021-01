Najciekawsze jest to, o czym się w Polsce nie pisze

Przy okazji zamieszek w Waszyngtonie najciekawszym pozostaje fakt, o czym polskie media głównego nurtu pisać nie chcą lub też jak bardzo wybiórczo podchodzą do wydarzeń. A wszystko po to, aby rezonować i pięknie NIE różnić się od prasy zachodnioeuropejskiej, która o Trumpie potrafi pisać jedynie z pogardą i stawia go czasem w jednym szeregu z "nacjonalistami i populistami europejskimi" za jakich uważa Kaczyńskiego i Orbana.