Premier: Dziś pożegnaliśmy wielkiego i skromnego człowieka

W sobotę odbyły się uroczystości pogrzebowe. Wziął w nich udział szef rządu. Później Mateusz Morawiecki zamieścił na Facebooku osobisty wpis.

"Dziś pożegnaliśmy wielkiego i skromnego człowieka. Wychowawcę, który przełamywał schematy, odcisnął swoje piętno na tysiącach młodych ludzi i kształtował ludzkie sumienia w duchu dialogu, szacunku, tolerancji i patriotyzmu, łącząc jednocześnie w swym nauczaniu wymiary polski i europejski" – zaznacza premier.

Nawiązał też do własnej służby publicznej: "Mimo raptownych zmian cywilizacyjnych i rewolucji moralnych, jakich jesteśmy dziś świadkami, powinniśmy pamiętać, że “historia jest nauczycielką ciągłości” - jak pisał w jednej ze swoich książek Ojciec Maciej. Ciągłości dobra, starania o dobro. Wierzył także, bardzo oryginalnie, że ekonomia to nie tylko bezduszne miejsce wymiany dóbr i usług, ale że to jest miejsce spotkania ludzi oraz wymiany idei. Myśl ta jest mi bliska w wykonywaniu mojej publicznej misji".

facebook