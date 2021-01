Jak umówić się na szczepienie? Są trzy sposoby

Minister pytany na poniedziałkowej konferencji prasowej, czy jest przewidziany jakiś program wsparcia, jeśli chodzi o zapisy na szczepienie dla seniorów odparł, że 13 stycznia odbędzie się konferencja prasowa na temat całego procesu możliwości umawiania się na wizytę.

Poinformował, że będą trzy kanały, którymi można się umówić i zarejestrować na konkretny termin szczepienia. – Pierwszy to jest internet, ale mówimy o seniorach w związku z tym część osób może nie czuć się zbyt pewnie w internecie. Dla tych osób jest możliwość (umówienia się – PAP) we własnej przychodni – stwierdził szef KPRM.

Jak mówił, są też osoby, które mają ograniczenia, czy to związane ze stanem zdrowia, czy to z brakiem komunikacji w gminach wiejskich, czy wiejsko-miejskich. – W związku z tym dla tych osób jest trzeci kanał, którym jest telefon – numer 989, pod który dzwoniąc uzyska taka osoba kontakt z konsultantem, u którego zapisze się na konkretny termin we wskazanym punkcie – zaznaczył Dworczyk.

Dodał, że nie musi to być punkt akurat w gminie, z której pochodzi dana osoba. – Może być to również punkt w jakimś innym miejscu w Polsce – wskazał szef KPRM.

Zaznaczył, że od razu wtedy następuje umówienie na drugą szczepionkę. – Potem dzień przed wizytą zarówno pierwszą, jak i drugą przychodzi jeszcze SMS z informacją przypominającą o tej wizycie i o szczepieniu – powiedział Dworczyk.

