Dotkliwy podatek. Sośnierz: Ceny mamy już wyższe niż w Niemczech!

Podatek cukrowy już dał się Polakom we znaki. Obywatele na własnej kieszeni odczuli wzrost cen m.in. napojów gazowanych. Politycy przekonują, że nowa opłata ma wpłynąć na poprawę zdrowia Polaków. Nigdzie na świecie tego typu opłata jeszcze nie odniosła takich skutków, ale posłowie się nie zniechęcają. Podatek wprowadzono od 1 stycznia 2021 roku.

Przeciwko działaniom rządu od dawna protestuje Konfederacja. Dobromir Sośnierz zamieścił nagranie, w którym krytykuje rządzących.

"Uroczyście zobowiązuję się, że jak tylko będziemy mieli taką możliwość, to wyrzucimy podatek cukrowy do kosza! Pamiętajcie, że to posłowie PiS i Lewicy podnieśli rękę za podatkiem cukrowym, który od 1 stycznia podniósł ceny napojów, ale i PO tam rączka świerzbiła" – mówi poseł.

Sośnierz podkreśla, że w Polsce są obecnie wyższe ceny niż w Niemczech. "Tylko w Konfederacji nadzieja, tylko my jesteśmy twardo i konsekwentnie przeciwko opodatkowywaniu. Skasujemy ten podatek" – dodaje.

twitterCzytaj też:

Piaseczny: Jeb*ć biedę, PiS i KonfederacjęCzytaj też:

Polska zaczyna szczepić w tempie Niemiec