"Małe dzieci są wrzucane w jakieś abstrakcyjne sytuacje". Zborowska o komunii

Zofia Zborowska zorganizowała niedawno sesję pytań i odpowiedzi na Instagramie. Któryś z obserwatorów poruszył sprawę wiary. Pytanie brzmiało: " Jeśli jakieś uroczystości twoich bliskich, znajomych są w kościele, to uczestniczy Pani?".

Odpowiedź Zborowskiej brzmiała następująco: "To zależy. W wakacje byłam w kościele, bo Chrześniak Andrzeja miał komunię i niestety bardzo źle to wspominam. […] Obiecałam sobie, że nie będę już nigdy brać udziału w takich szopkach, gdzie małe dzieci są wrzucane w jakieś abstrakcyjne sytuacje. Co innego ślub kościelny dwóch dorosłych i wierzących osób. To jest ich świadoma decyzja" – skwitowała aktorka.

Czytaj też:

"I o to chodziło Kaczyńskiemu". Córka Zborowskiego o "aferze szczepionkowej"

Gessler: Wolę żyć jak dobry człowiek

Zborowska nie jest pierwszą celebrytką, która sceptycznie podchodzi do kwestii sakramentów. – Nie jesteśmy praktykującymi katolikami, więc nie mamy powodu, aby chrzcić córkę. Wolę żyć jak dobry człowiek niż stwarzać pozory społeczne – mówi Lara Gessler, córka popularnej restauratorki i gwiazdy TVN Magdy Gessler.

Celebrytka dodaje, że nie zamierza urządzać także tzw. baby shower, czyli imprezy przed narodzinami dziecka: – Nie jestem fanką takich imprez, choć szanuję tych, którzy je organizują. My nie będziemy dzielić naszych gości na kobiety i mężczyzn, urządzać "męskiego opijania" albo "kobiecego wieczorku". Nie lubimy takich podziałów i nigdy nie bawiliśmy się dobrze osobno. Nie planujemy też chrzcin. Jeśli zdecydujemy się świętować, to po prostu spontanicznie zaprosimy przyjaciół i rodzinę.

Nowa moda?

Wcześniej o tym, że chrzcin nie będzie, poinformowała Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka Małgorzata Rozenek-Majdan i były piłkarz Radosław Majdan to świeżo upieczeni rodzice. W rozmowie z mediami odnieśli się do kwestii chrztu swojego syna.

Jeden z plotkarskich magazynów poinformował, że gwiazdy szykują się do uroczystości chrztu syna Henryka. – Nigdy nie planowałam akurat chrztu. Jesteśmy pełni wątpliwości – zadeklarowała Małgorzata Rozenek-Majdan, dementując plotki. Celebrytka przyznała, że byłaby hipokrytką, gdyby ochrzciła Henryka przede wszystkim z tego względu, że jest zwolenniczką i propagatorką metody zapłodnienia in vitro, której sprzeciwia się Kościół katolicki.

Czytaj też:

Część przedsiębiorców chce otworzyć biznesy. Gołębiewski: To nie bunt, to desperacjaCzytaj też:

Afera szczepionkowa na WUM. Nowe informacje