Minister podał datę uruchomienia pierwszego bloku elektrowni atomowej w Polsce

Jak podał Michał Kurtyka, pierwszy blok polskiej elektrowni atomowej ma zostać uruchomiony w 2033 roku. Minister nie potwierdził informacji podanych niedawno przez Antoniego Macierewicza, jakoby elektrownia atomowa miała zostać zlokalizowana w Bełchatowie.

– Najbardziej mamy zaawansowane prace, jeżeli chodzi o lokalizację na północy, na Pomorzu. Tam pewnie będą co najmniej dwa, a może cztery bloki. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnią lokalizację, to różne opcje są możliwe – powiedział minister.

Kurtyka mówił także o projekcie zmian w prawie, które wesprą odbiorców energii elektrycznej.

– Przygotowujemy projekt ustawy, który wesprze odbiorców wrażliwych. Odbiorcy wrażliwy to tacy, u których udział kosztów energii w rachunkach gospodarstwa domowego jest znaczący. Granicą, którą w tej sytuacji przyjmuje się jest ok. 10 proc. Jeżeli 10 proc. dochodów płacimy na energię, to podpadamy pod umowną definicję odbiorcy wrażliwego. Ale nie ma w Polsce żadnych uregulowań prawnych, które by wspierały takich odbiorców wrażliwych i ograniczały zjawisko ubóstwa energetycznego – powiedział.

Minister dopytywany o termin wprowadzenia ustawy odparł, że ma być ona gotowa "w pierwszej połowie roku".

