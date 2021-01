Spadek liczby nowych zakażeń. Prawie 400 ofiar śmiertelnych

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (946), wielkopolskiego (768), zachodniopomorskiego (749), pomorskiego (740), kujawsko-pomorskiego (712), śląskiego (601), łódzkiego (495), dolnośląskiego (477),warmińsko-mazurskiego (420), lubelskiego (355), małopolskiego (321), podlaskiego (277), podkarpackiego (232), lubuskiego (218), opolskiego (214), świętokrzyskiego (127).

MZ podało również, że 143 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 88 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 298 osób. Łącznie odnotowano 386 zgonów.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce osiągnęła 1 422 320, z czego 32 844 zmarło.

Trwa akcja szczepień

Tymczasem od kilku tygodni trwa akcja szczepień przeciwko COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w czwartek liczba szczepień przekroczyła 40 tys.

– Zdaje się, że w tym tygodniu osiągniemy cel – 250 tys. To duży postęp w stosunku do poprzedniego tygodnia. Przed nami rozpoczęcie akcji masowych szczepień. Liczby będą rosły – zapowiedział.

Szczepienia przeciw COVID-19 trwają od 27 grudnia ub.r., szczepione były osoby z grupy zero, czyli pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

Od piątku 15 stycznia osoby powyżej 80 lat mogą zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Do wyboru mają niemal sześć tysięcy przychodni, w których od 25 stycznia będą odbywać się szczepienia. Do szczepienia można się zapisywać na trzy sposoby – pierwszy to rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta, drugi to infolinia 989, a ostatni sposób to zapisywanie się bezpośrednio w punktach szczepień. Tydzień później ruszą zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat. Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia.

O zapoznanie się i zapisanie dat szczepień w swoim kalendarzu oraz poinformowanie o nich bliskich nam seniorów – zaapelował premier Mateusz Morawiecki.

