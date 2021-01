"Jeśli Budka jeszcze raz zaatakuje Tuska...". Ciekawe doniesienia nt. PO

Mimo że Donald Tusk nie jest szefem Platformy Obywatelskiej już od wielu lat, jak również jego zaangażowanie w krajową politykę jest znikome, to nadal cieszy się dużym szacunkiem partyjnych działaczy. Jak informuje wprost.pl, był premier zaprasza działaczy PO na rozmowy do Gdańska, inni natomiast ponoć sami się dopraszają.

Media od dłuższego czasu informowały, że na linii Budka-Tusk dochodzi do spięć. "Jeśli Budka jeszcze raz zaatakuje Tuska, dostanie w partii po uszach" – miał powiedzieć jeden z polityków PO.

Sama Platforma z kolei niedługo będzie obchodziła 20 rocznicę powstania. Ze względu na pandemię uroczystości zostaną przełożone na przełom wiosny i lata. Wtedy też zostanie opublikowana deklaracja ideowa partii. Obecne kierownictwo PO jest zadowolone z tych opóźnień.

"Po pierwsze, 90 proc. założycieli PO mogłoby na taką imprezę nie przyjść, bo w większości krytycznie oceniają to, co dziś dzieje się z partią. Po drugie, widać, że kierownictwo ma kłopot z dookreśleniem deklaracji ideowej, a szczególnie kwestii światopoglądowych. Bo już wycofują się z wpisania do niej spraw dotyczących aborcji" –mówi współtwórca PO.

