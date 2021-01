Nie żyje organizator Przystanku Jezus. Miał koronawirusa

O śmierci kapłana poinformowano na facebookowym profilu Przystanku Jezus. "Dziękując wszystkim, którzy w tych dniach wspierali ks. Artura modlitwą, spieszymy by przekazać wiadomość, że Pan zdecydował wziąć go do siebie" – napisano.

Ks. Godnarski przeszedł niedawno przeszczep nerki i z tego względu miał obniżoną odporność. Duchowny po zakażeniu koronawirusem od kilku tygodniu w stanie ciężkim przebywał w szpitalu.

"Patrząc na jego życie i to, co każdy z nas mu zawdzięcza, oraz wierząc w zmartwychwstanie - nie rozpaczajmy - pamiętając, że kiedyś spotkamy się na innym przystanku - twarzą w twarz z Tym, do którego ks. Artur nas prowadził i którego uczył nas kochać i naśladować" – napisano na profilu Przystanku Jezus na Facebooku.





Ksiądz Godnarski był przewodniczącym i opiekunem Wspólnoty św. Tymoteusza – Katolickiego Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji z Gubina, która jest organizatorem Przystanku Jezus. Przystanek to ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna skierowana do ludzi młodych.

