Skubiszewski o Układzie Warszawskim. Opublikowano odtajnione dokumenty

Zamieszczone zdjęcia dokumentów obejmują pismo Skubiszewskiego do gen. Floriana Sawickiego, ówczesnego ministra obrony narodowej, w którym zawarto teksty skierowane do prezydenta RP dotyczące Układu Warszawskiego. Jak pisze ówczesny minister spraw zagranicznych, "powyższe teksty formułują stanowisko rządu".

"Traktujemy Układ Warszawski jako sojusz obronny zgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych, nie zaś jako narzędzie wpływu na ustrój, ład polityczny i gospodarczy państw-sygnatariuszy" – pisze Skubiszewski.

"Jesteśmy zgodni, co do tego, że życie wymaga głębokich zmian. Dotyczy to również Układu Warszawskiego" – napisał były minister spraw zagranicznych.

W dokumencie padło również stwierdzenie, że o ile uczestnictwo w Układzie Warszawskim nakładało na Polskę konkretne zobowiązania, to równocześnie dawało "wymierne korzyści".

twitterCzytaj też:

Numerus clausus dla studentów z Ukrainy? Polscy historycy protestują przeciw kontrowersyjnym propozycjomCzytaj też:

Niezwykły poród w Poznaniu. Na świat przyszło pięcioro dzieci