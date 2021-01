Od jutra szczepionka Moderny dla osób z grupy zero

"Szczepionka firmy Moderna będzie dystrybuowana jutro i pojutrze dla szczepień grupy zero. Tym razem przekażemy pełne 29 tys., a szczepionki na drugą dawkę zabezpieczymy z przyszłotygodniowej dostawy" – poinformował PAP Kuczmierowski. Wcześniej informację o tym, że szczepionka Moderny trafi w środę do szpitali węzłowych, które od 27 grudnia szczepią osoby z grupy zero, podała stacja RMF FM.

W UE do użytku zatwierdzone są dwie szczepionki. 21 grudnia 2020 r. Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła preparat firm Pfizer i BioNTech o nazwie Comirnaty, a 6 stycznia 2021 r. – preparat Moderny. Obie podaje się w dwóch dawkach. W wypadku Comirnaty odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 21 dni, przy preparacie Moderny – 28 dni. Pierwszą substancją można szczepić osoby powyżej 16 lat, drugą – powyżej 18 lat.

29 tys. dawek szczepionki Moderny do Polski trafiło 12 stycznia. Kolejna ich pula tych ma trafić do naszego kraju w przyszłym tygodniu.