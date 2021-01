Rzecznik rządu: Pfizer nie jest w stanie zrealizować takiej produkcji

– Największym wyzwaniem w tej chwili nie jest logistyka szczepień, ale kwestia dostaw szczepionek, bo co warto jeszcze raz podkreślić, że firma Pfizer, ani żadna inna firma, nie jest w stanie zrealizować w tej chwili takiej produkcji, która by zabezpieczała chociażby w pierwszym kwartale wystarczającą ilość szczepionek – stwierdził Piotr Müller. – To jest największe wyzwanie i Komisja Europejska została zobowiązana do podejmowania działań, aby te kontrakty zapewnić – dodawał.

– Ten pierwszy kwartał to niestety już jest liczba raczej przesądzona, mało prawdopodobne, aby realnie pojawiło się więcej szczepionek w tym czasie. Oczywiście pewne deklaracje może padają, ale my do tego podchodzimy dosyć wstrzemięźliwie. Więc walczymy o to, aby w drugim kwartale przede wszystkim ta liczba szczepionek była większa i faktycznie wstępne deklaracje zakładają, że tak będzie, ale jesteśmy bardzo ostrożni, bo wstępne deklaracje, a nawet umowy zakładały regularne dostawy do Polski. Jak się okazuje, niestety ta część umowy nie została wypełniona – podkreślał rzecznik rządu w Jedynce Polskiego Radia.

