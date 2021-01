Burza po wpisie Dulkiewicz. "Nadal nie zrozumieliście..."

Wywiad, już w czasie emisji, był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Jak można było przwidzieć, to co mówił prezydent, nie spodobało się Tomaszowi Lisowi. "Ależ on jest płaski" – taki wpis zamieścił na Twitterze redaktor naczelny tygodnika "Newsweek". Na wpis odpowiedziała prezydent Gdańska.

"Niestety... Dzięki rozdawnictwu pieniędzy nas wszystkich podatników, zaangażowaniu wszelkich szczebli partyjnych przedstawicieli i mediów narodowych będziemy mieć takiego Prezydenta RP do 2025" – oceniła Aleksandra Dulkiewicz. Jej komentarz spotkał się z falą krytyki. Wielu zwróciło uwagę na butę bijącą z wpisu prezydent Gdańska oraz brak zrozumienia mechanizmów, jakie zaszły w polskim społeczeństwa w ostatnich latach.

"Namawiałbym prezydent @Dulkiewicz_A i polityków KO do porzucenia pogardliwych hasełek o "rozdawnictwie" i "roszczeniowcach". Pokolenia Polek i Polaków walczyły o minimum państwa dobrobytu, o równe szanse, o wspólnotę. Obrażacie tych ludzi. Mamy 2021, czas już wyjść poza Thatcher" – wskazał działacz Lewicy z Pomorza, Jędrzej Włodarczyk. W odpowiedzi Dulkiewicz tłumaczyła, że w jej wpisie nie było "ani krzty pogardy dla Polek i Polaków".

Uwagę włodarz Gdańska zwrócił także m. in. redaktor naczelny "Wprost" Rober Feluś. "Przez sześć ostatnich lat nadal państwo nie zrozumieliście, że do wygrania wyborów nie wystarczyła ciepła woda w kranie i opowieści o 25 latach wolności..." – napisał dziennikarz.

