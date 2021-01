Nie żyje ikona amerykańskiego dziennikarstwa. Larry King miał 87 lat

Larry King przez blisko 25-lat pracował dla CNN, gdzie moderował własny program "Larry King Live". Miał na swoim koncie blisko 40 tys. wywiadów. Rozmawiał ze wszystkimi prezydentami USA urzędującymi od 1974 r. Przeprowadził wywiady m.in. z Margaret Thatcher, Michaiłem Gorbaczowem, Władimirem Putinem i przywódcą Palestyńczyków Yasserem Arafatem. Wśród jego rozmówców była Nancy Reagan, Barbara Bush i Tony Blair. Jego gośćmi byli też: Frank Sinatra, Marlon Brando, Barbra Streisand, Madonna i Michael Jordan – opisuje serwis Onet.

twitter

"Larry lubił zadawać krótkie, zdecydowane, proste pytania. Uważał, że zwięzłe pytanie przyniesie najlepszą odpowiedź, i nie mylił się w tym przekonaniu" – czytamy w stanowisku studia Ora Media, w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze Larry'ego Kinga.

W 2010 roku, po 25 latach pracy dla CNN, poprowadził ostatni program "Larry King Live", który został wyemitowany 17 grudnia 2010. Kończąc ostatni odcinek powiedział:– Good night and thank you all for watching.

Decyzję o zakończeniu kariery argumentował tym, że chce teraz dużo czasu spędzać z rodziną. Dziennikarza pożegnali Bill Clinton i Barack Obama. W 2012 powrócił do przeprowadzania wywiadów w ramach programu "Larry King Now" dostępnego w serwisach VOD tylko na terenie USA, takich jak Hulu. Od 13 czerwca 2013 prowadził nowy program Politicking w rosyjskiej stacji informacyjnej RT.