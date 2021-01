Ziemkiewicz: Polska leży pomiędzy Rosją a Niemcami. Wiedzieliście Państwo o tym?

– Polska leży pomiędzy Rosją a Niemcami. Wiedzieliście Państwo o tym? – pyta na początku nagrania poświęconego geopolitycznej sytuacji naszego kraju Ziemkiewicz.

– Wszyscy powiedzą: "Tak, no jasne, przecież wiemy". Nie, nie wiedzieliście państwo o tym. Nie wiemy o tym, to znaczy wiemy ale (…) to dla nas Polaków sprawa tak oczywista, że powinniśmy o niej wszyscy pamiętać, ale nie pamiętamy bo jest zbyt oczywista. Jest tak, że leżymy między Rosją a Niemcami a to, że między nimi leżymy, to trochę tak jak w "Mistrzu i Małgorzacie" powiadał Woland, że to, że człowiek jest śmiertelny to pół biedy, ale najgorsze jest to, że zawsze dowiaduje się o tym nagle – tłumaczy Ziemkiewicz.

– Więc o tym, że my się znajdujemy między Niemcami a Rosja to my się dowiadujemy nagle i ta rocznica wybuchu Powstania Styczniowego jest dobra, aby przypomnieć jakie są skutki naszego położenia – podkreśla dziennikarz.