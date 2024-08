Dzień Niepodległości Ukrainy. Zełenski zapowiada odwet na Rosji "w ukraińskim stylu"

Ukraina obchodzi dziś Dzień Niepodległości. To 33. rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości przez Radę Najwyższą Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Nastąpiło to w 1991 roku i od tego czasu kraj uzyskał niezależność, występując z ZSRR. W obchodach uczestniczy prezydent Andrzej Duda.

Zełenski zapowiada symetryczny odwet na Rosji

– Dziś obchodzimy 33. Dzień Niepodległości Ukrainy. A to, co wróg przyniósł na naszą ziemię, teraz wróciło do jego domu – powiedział przy tej okazji Wołodymyr Zełenski, nawiązując do operacji militarnej Ukrainy trwającej w obwodzie kurskim. – Ten, kto chciał przekształcić naszą ziemię w strefę buforową, powinien pomyśleć, czy jego kraj nie stanie się federacją buforową – mówił prezydent Ukrainy w nagraniu opublikowanym social mediach.

Zełenski powiedział, że Ukrainie chodzi nie o ślepy rewanż, ale o sprawiedliwość. Przekonywał, że wróg będzie wiedział, czym jest odpowiedź w ukraińskim stylu. – Godny, symetryczny odwet dalekiego zasięgu. Będzie wiedział, że każde miejsce w Federacji Rosyjskiej, które jest źródłem zagrożenia dla życia naszego państwa i naszego narodu, prędzej czy później otrzyma ukraińską odpowiedź – twierdził.

– Chory dziad z Placu Czerwonego, nieustannie straszący wszystkich czerwonym guzikiem, nie będzie nam dyktował swoich "czerwonych linii". Ukraina i Ukraińcy będą sami decydować o tym, jak żyć, jaką drogą podążać i jakich wyborów dokonywać. To działa niepodległość – kontynuował Zełenski.

twitter

Zełenski: Niezależność duchowa narodu ukraińskiego

Zełenski powiedział, że Ukraina po raz kolejny zaskoczyła świat, odpowiadając operacją w obwodzie kurskim, natomiast Rosjanie ponownie jego zdaniem porzucają swoich obywateli, których nazywają "ludnością".

Zełenski mówił o konieczności uzyskania niezależności przez ukraiński Kościół Prawosławny od rosyjskiego. Wyraził stanowisko, że skoro jest już niezależność gospodarcza, energetyczna, to musi istnieć także duchowa niezależność narodu ukraińskiego. – Ukraińskie prawosławie stawia dziś krok w kierunku wyzwolenia się od moskiewskich diabłów – mówił.

Polityk złożył podziękowania wszystkim osobom, które pomagają armii i państwu ukraińskiemu, a także wszystkim, którzy codziennie pracują na rzecz niepodległości. Dodał, że jest wdzięczny Ukrainie i Ukraińcom za 913 dni wojny oraz "udowodnienie, że niepodległość jest sprawą wszystkich i ma wiele wymiarów".