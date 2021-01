"Gazeta Wyborcza": Szczepienia Moderną z poślizgiem

Gazeta zwraca uwagę, że szczepienia szczepionką Moderny zgodnie z przedstawionym przez rząd harmonogramem miały się rozpocząć w ubiegłym tygodniu. "Według planów rządu w jednym punkcie miała być też używana tylko jedna szczepionka, by wyeliminować ryzyko pomyłek przy podawaniu drugiej dawki" – przypomina dziennik.

Jak zauważa gazeta, jeszcze we wtorek Agencja Rezerw Materiałowych zapowiadała, że szczepionki Moderny - na razie 29 tys. - zostaną w środę i czwartek rozwiezione do punktów szczepień. "Okazało się jednak, że miały to być te same szpitale, które już szczepią preparatem Pfizera/BioNTechu" – przypomina "GW". Dodaje, że ostatecznie szczepionek Moderny do żadnego szpitala nie zawieziono.

"Czekaliśmy, żeby wytypować punkty, w których szczepienia idą sprawnie" – mówi "Wyborczej" Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych. "Zdecydowaliśmy się na duże szpitale węzłowe także dlatego, że mają największe doświadczenie w zarządzaniu różnymi rodzajami leków" – dodaje.

Od poniedziałku, jak pisze dziennik, moderną ma szczepić Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, a także placówki w Poznaniu i Gdańsku.

Gazeta podkreśla, że szczepionka Moderny jest o tyle lepsza dla mniejszych punktów szczepień, że można ją przetrzymywać w zwykłej lodówce do 30 dni. Jak mówi jednak "GW" Kuczmierowski, przeszkodą w wysyłaniu jej do mniejszych punktów w poradniach rodzinnych było m.in. to., że szczepionki Moderny są pakowane po 100 dawek (w jednej ampułce jest ich 10). "A wobec ograniczonych dostaw do Polski małe punkty szczepień w poradniach mają na razie otrzymywać tylko po 30 dawek na tydzień" –zaznacza dziennik.

Według gazety w małych punktach szczepień w poradniach rodzinnych będzie więc używana na razie tylko szczepionka Pfizera/BioNTedchu.

Czytaj też:

W Polsce ruszają szczepienia populacyjne. Jako pierwsi seniorzyCzytaj też:

Wielkie demonstracje przeciw obostrzeniom. Policja użyła gazu i armatek wodnychCzytaj też:

Trzeci lockdown we Francji? "Jeśli tego nie zrobimy, znajdziemy się w bardzo trudnej sytuacji"