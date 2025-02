Trump tym wpisem wywołał burzę. "Jak prawdziwy dyktator"

"Ten, kto ratuje swój kraj, nie narusza żadnego prawa" – napisał prezydent USA na swojej platformie Truth Social. Biały Dom odmawia komentowania tego wpisu. Słowa przytoczone przez Trumpa są często przypisywane Napoleonowi Bonaparte.

Słowa prezydenta odbiły się szerokim echem. Zwolennicy Demokratów jednoznacznie krytykują Trumpa i zarzucają mu sympatię dla autorytaryzmu. Podobnie jednak pisze również część polityków. Wieloletni przeciwnik Trumpa, Adam Schiff, który był zaangażowany m.in. w procedurę impeachmentu prezydenta, ostro krytykuje amerykańskiego przywódcę. "Mówi jak prawdziwy dyktator" – napisał senator w mediach społecznościowych.

twitter

Mimo że prezydent zapewnia, że przestrzega sądowych wyroków, to nowa administracja Trumpa pozostaje w sporze z niektórymi sędziami. Wiceprezydent J.D. Vance napisał kilka dni temu w serwisie X, że sędziowie nie mogą kontrolować legalnej władzy wykonawczej. "Gdyby sędzia próbował nakazać generałowi, jak przeprowadzić operację militarną, byłoby to nielegalne. Jeśli sędzia próbowałby nakazać prokuratorowi generalnemu, jak ma korzystać ze swoich uprawnień jako prokuratora, byłoby to również nielegalne. Sędziowie nie są uprawnieni do kontrolowania legalnej władzy wykonawczej" – napisał Vance na X.

Adwokat Norm Eisen, który również pracował przy procesie impeachmentu Trumpa, powiedział, że wypowiedź Trumpa do "balon próbny i prowokacja".

Wysłannik Trumpa w Polsce

Do Warszawy w przyszłym tygodniu przyleci generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy i Rosji. W planach jest m.in. spotkanie z Andrzejem Dudą – przekazała Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta.

Generał Keith Kellogg to specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji. Na kończącej się Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium zapowiedział, że "Europy nie będzie bezpośrednio przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie".

Jak wyjaśnił stanie się tak, ponieważ Stany Zjednoczone "nie chcą powtórki z Mińska", gdzie przy stole siedziało wiele osób, a na koniec zabrakło trwałych efektów.

Czytaj też:

Wysłannik USA spotka się z Dudą. Ujawniono szczegółyCzytaj też:

Trump niecierpliwi się ws. Ukrainy. Padła możliwa data