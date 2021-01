Premier wyciąga rękę w stronę opozycji. "Zapraszam na dyskusję"

Dworczyk zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych na "merytoryczną dyskusję na temat Narodowego Program Szczepień". Spotkanie jest zaplanowane na wtorek na godz. 9:00 w Kancelarii prezesa Rady Ministrów.

– Rozmawiajmy o faktach, rozmawiajmy o rzeczywistych problemach, ale nie róbmy z tego eventów politycznych, nie straszmy Polaków, to jest apel do opozycji - proszę was nie straszcie Polaków, nie wciągajcie szczepień w bieżącą politykę. Mamy wiele innych tematów, w których możemy się spierać, nawet bardzo ostro, ale ten temat wyjmijmy poza nawias politycznego sporu – apelował minister.

Polityk podkreślił, że rząd jest otwarty na każdą rozmowę i przyjmie od opozycji każdą radę, o ile będzie ona merytoryczna.

– Apelujemy do wszystkich polityków w Polsce, aby sprawę Narodowego Programu Szczepień wyjąć z bieżącej polityki. Żebyśmy wyciągnęli poza nawias bieżącej polityki wyciągnęli kwestię szczepienia Polaków. Jest to niezwykle ważny program z punktu widzenia całego kraju. tu nie ma żadnych barw politycznych. Wszyscy powinniśmy zrobić ile możemy, żeby ten proces postępował w sposób zaplanowany, harmonijny i żeby nie straszyć Polaków, żeby nie wprowadzać poczucia niepewności, bo to może się przełożyć na zniechęcenie do szczepień – podkreślał Dworczyk.

