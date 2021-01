Czym jest Krąg Przyjaciół Ordo Iuris? Odpowiada dyrektor ds. członkostwa

W jakim celu powstał Krąg Przyjaciół Ordo Iuris?

Monika Leszczyńska: Aby odpowiedzieć na to pytanie, chciałabym najpierw skoncentrować się na samym Instytucie Ordo Iuris, który powstał po to, żeby bronić ludzi dyskryminowanych z powodu swojego przywiązania do polskiej tradycji i chrześcijaństwa. Od ponad siedmiu lat Ordo Iuris odpowiada na cywilizacyjne wyzwania, które w coraz większym stopniu determinują życie nas wszystkich. Prawnicy, którzy go tworzą, są adwokatami rodziny, małżeństwa i godności ludzkiego życia. Stoją na straży podstawowych wolności, w tym wolności sumienia i wolności wyznawania wiary. Coraz częściej muszą także bronić dobrego imienia Polski, która jest atakowana na arenie międzynarodowej. Przez lata nie reagowano na takie ataki, dopiero teraz to się zmienia.

Od samego także początku Instytut realizuje ideę niezależności zarówno od władzy, jak i wielkich firm – na tym polega jego siła. Prawdziwą zaś niezależność może gwarantować niezależność finansowa. Aby się nią cieszyć, musimy opierać się na regularnym wsparciu zwykłych ludzi, którzy są współuczestnikami tego odważnego projektu, jakim jest Instytut Ordo Iuris. Krąg Przyjaciół Ordo Iuris powstał z potrzeby szczególnego wyróżnienia naszych najwierniejszych darczyńców, najbardziej zaangażowanych w misję Instytutu, razem z nami broniących najważniejszych wartości. Swoje zaangażowanie nasi przyjaciele wyrażają przede wszystkim poprzez regularne, comiesięczne wsparcie Instytutu, wybraną przez siebie dowolną kwotą zapewniając nam tym samym stabilizację finansową i możliwość planowania długofalowych działań. Regularne i przewidywalne wsparcie jest kluczowe. Bez grona oddanych przyjaciół nie udźwignęlibyśmy społecznych oczekiwań i wyzwań jakie codziennie stają przed Instytutem i dlatego jesteśmy im niezwykle wdzięczni. Oni stanowią opokę całej naszej działalności.

Kto może tworzyć ten Krąg?

Przyjacielem Ordo Iuris może zostać każdy, kto pragnie włączyć się w nasze działania, w naszą misję poprzez comiesięczne darowizny. Deklarację przystąpienia do Kręgu Przyjaciół można złożyć poprzez stronę internetową przyjaciele.ordoiuris.pl. Zdarza się, że nasi przyjaciele pomagają nam także na inne sposoby, jak choćby ostatnio przy zbiórce podpisów pod obywatelskim projektem inicjatywy ustawodawczej o wypowiedzenie przez Polskę szkodliwej Konwencji stambulskiej. Za takie dodatkowe działania jesteśmy im szczególnie wdzięczni!

Co zyskują osoby należące do Kręgu?

Zyskują przede wszystkim wpływ na otaczającą rzeczywistość. Razem z nami przywracają normalność w życiu społecznym i nadzieję na lepsze, bardziej sprawiedliwe jutro. Widzimy, że coraz więcej osób nie godzi się z ideologiczną lewicową ofensywą zatem Krąg Przyjaciół to idealne miejsce, aby skutecznie się temu przeciwstawiać. Takie wspólne zaangażowanie – wspierających przyjaciół i działających ekspertów – jest realną siłą mogącą efektywnie kształtować nasze otoczenie zarówno najbliższe w Polsce, ale coraz częściej w przestrzeni międzynarodowej skąd pochodzi wiele niepokojących tendencji. Ważnym aspektem jest także wdzięczność naszych beneficjentów np. rodzin zagrożonych rozbiciem, którym mogliśmy pomóc dzięki wsparciu przyjaciół. Wierzę, że daje to ogromną satysfakcję. Krąg Przyjaciół to także doskonałe miejsce tworzenia bliskich, bezpośrednich relacji w środowisku połączonym wspólnotą idei i realizowanych celów, dlatego członków Kręgu Przyjaciół regularnie zapraszamy na nasze okolicznościowe wydarzenia, wykłady, czy kameralne spotkania z zarządem lub ekspertami Ordo Iuris. Na czas pandemii zostało to wstrzymane, ale wierzymy, że już wkrótce do tego wrócimy. Dodatkowo, regularnie każdego miesiąca w intencji naszych przyjaciół są odprawiane dwie Msze św., o których informujemy drogą mailową.

W jaki sposób zamierzają Państwo rozwijać tę inicjatywę?

Inicjatywa ta jest niezwykle ważna dla przetrwania i rozwoju Ordo Iuris oraz dla jego misji, dlatego też podejmujemy szereg działań z nią związanych. Przede wszystkim coraz szersze i skuteczne działania naszego Instytutu w obronie najważniejszych wartości, powodują wzrost zainteresowania Ordo Iuris, co przyczynia się do rozwoju Kręgu Przyjaciół. Ponadto w tym miesiącu mamy zaplanowany start kampanii informacyjnej o inicjatywie za pośrednictwem tradycyjnych mediów, bo w mediach społecznościowych takie działania podejmujemy od samego początku. Chcemy dotrzeć do osób, które podzielają te wartości a nie są obecne w przestrzeni mediów społecznościowych. Liczymy także na naszych przyjaciół, prosząc o to przy każdej możliwej okazji, aby byli jej ambasadorami i poprzez osobisty przykład zachęcali innych do wstąpienia do Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris.

W mediach wciąż postępuje ideologiczna ofensywa lewicy. Czy obawia się Pani, że rozwój działalności Ordo Iuris napotka na coraz liczniejsze przeszkody?

Nieustannie doświadczamy ataków. Szczególnie wyróżniał się pod tym względem ostatni kwartał minionego roku. To jednak nas tylko utwierdza w przekonaniu, że nasze działania są potrzebne a także skuteczne. I tego nie mogą znieść propagatorzy ideologicznej ofensywy. Warto w tym momencie spojrzeć na to, co dzieje się w krajach Europy zachodniej w obszarze wartości, których broni Ordo Iuris. Tam już często trudno jest o nie walczyć. W Polsce nadal możemy. Nikt za nas tego nie zrobi. Tym bardziej zachęcam każdego, kto czyta naszą rozmowę, aby podjął ten wysiłek i poprzez finansowe wsparcie statutowej działalności Ordo Iuris włączył się w nią jako Przyjaciel. Tylko hojność naszych Darczyńców pozwala nam skutecznie działać, bez obaw o możliwość dalszego funkcjonowania Instytutu. Szczegółowe informacje o Kręgu Przyjaciół oraz formularz zapisu znajduje się na stronie: przyjaciele.ordoiuris.pl, do czego jeszcze raz gorąco zachęcam wszystkich Czytelników.