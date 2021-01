Padł dobowy rekord szczepień w Polsce

We wszystkich punktach w kraju we wtorek przeciw COVID-19 zaszczepiono 118,915 tys. pacjentów. To dobowy rekord od początku szczepień w Polsce – poinformował na Twitterze szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Od poniedziałku trwają szczepienia populacyjne, a osoby z grupy zero otrzymują drugą dawkę preparatu. Z danych zamieszczonych we wtorek (z godz. 11.30) na rządowej stronie internetowej gov.pl. wynika, że w Polsce wykonano dotąd 776 987 szczepień przeciw COVID-19. Podano, że średnia dzienna liczba szczepień wynosiła 67 743. We wtorek wieczorem szef KPRM poinformował na Twitterze, że padł rekord: "We wszystkich punktach w kraju we wtorek przeciw COVID-19 zaszczepiono 118,915 tys. pacjentów". twitter Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w naszym kraju 27 grudnia 2020 r. W pierwszej kolejności szczepiony jest m.in. personel medyczny i niemedyczny placówek leczniczych, a od 25 stycznia dołączyły do nich osoby powyżej 70 lat. Czytaj też:

