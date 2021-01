Budka: Składamy wniosek o powołanie komisji śledczej

– Wczoraj zaproponowaliśmy 5 dobrych rozwiązań, które pozwoliłyby, by patologicznie skonstruowany system szczepień, który nie zdał rezultatu, zamienić w system funkcjonalny. Mówiliśmy, że szczepienia powinny być organizowane na szczeblu lokalnym, czyli decentralizacja jest podstawą tego, żeby system zaczął funkcjonować – mówił na konferencji prasowej w Sejmie przewodniczący PO Borys Budka.

Jak twierdzi Borys Budka, rząd zrezygnował z zakupu dodatkowych szczepionek od Moderny.

– Czy zostało to zrobione świadomie? Czy zostało to zrobione celowo, żeby teraz negocjować z jakimś pośrednikiem? By kupić na przykład rosyjskie czy chińskie szczepionki od handlarza bronią? To są podstawowe pytania, które powinniśmy wyjaśnić. Nie ma rzetelnej, niezależnej prokuratury. Nie ma organów, które mogłyby to wyjaśnić. Dzisiaj rozpoczynamy proces powołania sejmowej komisji śledczej. Zaproponujemy podpisanie wspólnego wniosku – zapowiedział.

Czytaj też:

Poseł PSL uderza w Budkę: Może niech zrezygnuje z politykiCzytaj też:

Polska zrezygnowała z dodatkowych szczepionek? Morawiecki odpowiada: Kolejne fakenewsyCzytaj też:

Schetyna nie pozostawia Budce ostatniego słowa. "Wiem, jak wygrać z PiS-em"