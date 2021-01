Proaborcyjny symbol promuje WOŚP? Na zdjęciach Kurdej-Szatan

Zdjęcia z aktorką pojawiły się na Instagramie marki "PO_CO!". Jak czytamy na Instagramie, sklep oferuje "małe kolekcje, pojedyncze sztuki, szycie na zamówienie, personalizowane projekty". Marka wspiera także WOŚP.

W relacjach w mediach społecznościowych widać kolekcję z błyskawicą (promowaną jako symbol proaborcyjnego Strajku Kobiet) i przypomnienie o aukcjach WOŚP.

W akcji promocyjnej bierze m.in. aktorka Barbara Kurdej-Szatan.

Kontrowersyjne zachowanie Kurdej-Szatan

Celebrytka popiera Strajk Kobiet i proaborcyjne protesty, od tygodni tłumacząc, że nie ma to związku z wiarą. W grudniu wiele osób oskarżało ją o hipokryzję po tym, jak po tygodniach wspierania środowisk lewicowych wystąpiła jako artystka podczas... bożonarodzeniowego koncertu kolęd stacji Polsat.

Już po bożonarodzeniowym koncercie, oburzenie części internautów wywołało zdjęcie z Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu, gdzie razem z mężem i córką śpiewała kolędy. Barbara Kurdej-Szatan odpowiedziała na jeden z krytycznych komentarzy.

"Najpierw pioruny, potem kolędy" – napisała jedna z osób. "A co ma piernik do wiatraka?" – spytała Kurdej-Szatan. "Może chodzi o to, że ideologię ugrupować organizujących protesty są przeciw ogólnie rozumianemu Kościołowi" – stwierdziła inna z komentujących. "Ale protestowało mnóstwo kobiet, i wierzących, i niewierzących. Nie o wiarę chodziło w proteście, tylko o swoje prawa i próbę ubezwłasnowolnienia" – spuentowała aktorka.

Atak na Media Narodowe na Strajku Kobiet. Dziennikarka ma uszkodzony słuch

"Sami są jak zaraza". Szokujący wpis Lubnauer