"Jeszcze raz posłuchajcie urodzonego rewolucjonisty". Zaskakujący głos Wałęsy ws. protestów

Protesty uliczne w starym stylu nie doprowadzą do sukcesu, chyba że wygonią obecnych decydentów. Co by nie powiedzieć to w wyborach uzyskali prawo do rządzenia – podkreśla Lech Wałęsa.

Wczoraj zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego po raz kolejny wyszli na ulicę, aby wyrazić swój sprzeciw wobec wyroku TK ws. aborcji eugenicznej. Głos w sprawie postanowił zabrać były prezydent Lech Wałęsa. "Jeszcze raz posłuchajcie urodzonego rewolucjonisty" – zaczął swój wpis na Facebooku. Jak podkreślił, w dzisiejszych czasach należy inaczej walczyć, by świat rozumiał i popierał. "Upieram się przy poprawieniu demokracji na jedną kadencyjność, przerwa i mogą być podobnie następne kadencje. Po drugie wszędzie wybierani mogą być odwoływani przy zebraniu podpisów więcej niż byli wybrani" – dodał. Zdaniem byłego prezydenta, protesty uliczne w starym stylu nie doprowadzą do sukcesu, chyba że wygonią obecnych decydentów. "Co by nie powiedzieć to w wyborach uzyskali prawo do rządzenia. Należy więc te prawo im demokratycznie zabrać, przez zebranie więcej podpisów niż otrzymali przy wyborczych. Mając przyzwolenie suwerena można wszelkimi metodami wyrzucić tych decydentów" – wskazał. "Pozbierane podpisy zliczone upoważnianiom do wielkości miejsc na wszelakich listach wyborczych. Osiągnięcia wyborcze dadzą miejsca w rządzeniu i zarządzeniach wszelkich. Propozycje podobne należy zastosować na jedną oczyszczającą Ka kadencje po PIS-ie" – zakończył swój wpis Lech Wałęsa [pisownia oryginalna - red.]. Wyrok TK i kolejne protesty W piątek wieczorem zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego ponownie wyszli na ulice, aby zamanifestować brak zgody na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok Trybunału został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Czytaj też:

