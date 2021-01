Gwiazda disco polo walczy z rakiem. Jest apel do fanów

Jak przypomina serwis plotek.pk grupa Vipodance znana jest z takich piosenek jak "Lans na maxa" czy "Daj mi usta". Zespół zawiesił jednak działalność z powodu choroby wokalisty zespołu.

Choroba wokalisty zespołu, bliscy proszą o pomoc

„Moi drodzy w związku z sytuacją zdrowotną Łukasza i Jego walką o życie zmuszeni byliśmy zawiesić działalność zespołu od lipca zeszłego roku. Jak tylko Jego zdrowie się poprawi to wracamy do gry i mamy w zanadrzu dwa hity, które miejmy nadzieje, że wpadną Wam w ucho. Trzymajcie kciuki za Łukasza i Jego szybki powrót do zdrowia”... – piszą koledzy artysty na Facebooku zespołu.

Łukasz Czyba walczy ze złośliwym nowotworem jelita grubego i jak tłumaczą bliscy muzyka, potrzebuje wsparcia finansowego.



„Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc dla Łukasz. Jest założycielem zespołu VIPODANCE, który wielokrotnie wspierał charytatywnie swoimi koncertami ludzi chorych. Swoją muzyką wywoływał uśmiech na twarzach ludzi, którzy tego potrzebowali w walce z chorobą. Swoją postawą i zaangażowaniem pomagał innym lecz teraz sam tej pomocy potrzebuje. W chwili obecnej jego sytuacja finansowa jest beznadziejna ze względu na brak pracy” – tłumaczą organizatorzy zbiórek i proszą fanów zespołu o pomoc.

