Horror w Warszawie. Troje nastolatków w rękach policji

To dramatyczna historia rozegrała się w piątek w pobliżu Bulwarów Wiślanych w okolicy pomnika Syrenki Warszawskiej.

Warszawa: 17-latek zaatakowany nożem. W stanie krytycznym trafił do szpitala

O godzinie 22.48 policja otrzymała zgłoszenie, że nieznani sprawcy zaatakowali tam mężczyznę i zbiegli z miejsca zdarzenia.

Okazało się, że ofiarą napaści był 17-latek, który w stanie krytycznym trafił do szpitala. Tam przeszedł wielogodzinną operację. Jak wynika z ustaleń Miejskiego Reportera, lekarze walczyli o jego życie jeszcze w sobotę rano.

Zatrzymani po napaści przy metrze Centrum Nauki Kopernik. To troje nastolatków

Komunikat w sprawie opublikowała w sobotę Komenda Stołeczna Policji. Okazało się, że udało się ująć sprawców.

"Policjanci z Wydziału Operacyjno Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali dzisiaj rano trzy osoby mające związek ze zdarzeniem, do którego doszło wczoraj późnym wieczorem w pobliżu wejścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik. 17-letni mężczyzna został tam zaatakowany i pchnięty nożem, w stanie krytycznym trafił do szpitala" – czytamy.

Z informacji przekazanych przez mundurowych wynika, że zatrzymane osoby to kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 15 do 19 lat. Jak podkreślono, wstępnie czynności prowadzone są w kierunku artykułu 156 par. 1 Kodeksu karnego. Chodzi o przepis dotyczący spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyn ten zagrożony jest karą od 3 do nawet 20 lat pozbawienia wolności.

