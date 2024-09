Niemowlę wypadło z wózka w drodze na Śnieżkę. Pilny apel policji

Do tragedii doszło w środe ok. godziny 12.30 w czeskiej miejscowości Pec pod Sněžkou. To tam, według informacji podanych przez czeską policję, w drodze do stacji kolejki linowej Pec-Śnieżka niemowlę wypadło z wózka. Mundurowi apelują o natychmiastowy kontakt do wszystkich, którzy byli świadkami tego zdarzenia.

Jak wynika z ustaleń mediów, chodzi o niespełna roczne dziecko, które niestety nie przeżyło upadku. Przedstawicielka służb ratunkowych Lucie Hanušová poinformowała, że na miejscu interweniowały cztery zastępy służb, w tym ratownicy górscy. Z uwagi na wiek dziecka nie chciała udzielić bardziej szczegółowych informacji.

Śnieżka to najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, jak również Czech, województwa dolnośląskiego, a także całego Śląska. Jego oficjalna wysokość bezwzględna to 1603,30 m n.p.m.

