Nadzwyczajne posiedzenie rządu. Komendant Główny Policji przedstawił informacje

Podczas jawnej części posiedzenia Rady Ministrów nadinspektor Marek Boroń potwierdził, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi wynosi obecnie dziewięć. Dodał że jedna osoba jest nadal poszukiwana.

Informacja Policji

Szef Policji przedstawił też informację o dotychczasowych ewakuacjach oraz przeciwdziałaniu przestępczości związanej z tragedią powodzi. – Od początku doszło do ewakuacji 4778 osób – powiedział. Wskazał, że dzięki użyciu helikopterów policji i wojska udało się uratować "199 żyć", do tego śmigłowce przetransportowały 784 big bagów, służących do umacniania wałów.

– Jeśli chodzi o przestępstwa, to nic w ubiegłej dobie nie przybyło, łącznie było ich 22, w tym 4 wykroczenia, 18 przestępstw, zatrzymano 19 osób. […] Incydenty są cały czas. Jeśli idzie o fałszywe zbiórki, to w ostatniej dobie pojawiło się ich 20, a od początku było ich 185. Fałszywych kont w mediach społecznościowych nie przybyło, od początku było ich 44 – powiedział.

Boroń przekazał, że do tej pory w działaniach wzięło udział 43621 policjantów oraz użyte zostały środki – drony, pojazdy, autobusy – w liczbie 17516.

Nadzwyczajne posiedzenie rządu

Premier Donald Tusk przekazał m.in., że zagrożeń jest coraz mniej, ale fala powodziowa wciąż jest ponad poziomy alarmowe w województwie zachodniopomorskim. Zaznaczył, że fala jest bardzo wysoka, długa i wciąż wywiera presję na wały. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak dodał, że względu na obciążenie wałów każda miejscowość znajduje się w stanie zagrożenia.

Rada Ministrów zebrała się w sobotę, aby przyjąć zmiany w projekcie przyszłorocznego budżetu w związku z sytuacją powodziową. Ministrowie mają także zająć się raportem o sytuacji powodziowej oraz projektem strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2025–28. W porządku obrad jest również "raport o sytuacji powodziowej, w tym informacja o mechanizmach wsparcia dla osób i podmiotów poszkodowanych".

