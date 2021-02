"Nie do przyjęcia". Senator PSL o współpracy Owsiaka i "Strajku Kobiet"

– Strajk Kobiet w sobotę i w niedzielę gra z orkiestrą – poinformował w piątek na konferencji prasowej szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak. Informacja ta wywołała lawinę komentarzy.

Senator Libicki podkreśla, że bardzo ceni sobie pracę Owsiaka, ale martwi go to zbliżenie WOŚP z radykalnymi środowiskami proaborcyjnymi.

– Od wielu lat doceniając WOŚP przekazywałem różne fanty. Nie chciałbym jednak, aby WOŚP instytucjonalnie i formalnie związała się z ruchem Marty Lempart, bo wówczas musiałbym zrezygnować ze wsparcia Jurka Owsiaka – mówił polityk w rozmowie z portalem TVP Info.

– Wiele lat robili i robią wspaniałe akcje, a współpraca ze Strajkiem Kobiet byłaby dla mnie nie do przyjęcia– dodaje.

29. finał WOŚP

Owsiak podsumował za pośrednictwem mediów społecznościowych 29. finał WOŚP. Wiadomo, że kwota deklarowana, którą udało się zebrać, to 127 495 626 zł.

"Wystarczy tylko tak naprawdę wyciągnąć rękę, pokazać przyjazny gest, powiedzieć dobre słowo i już wszyscy potrafimy się garnąć do robienia rzeczy niezwykłych. To nie foch rządzi, czego dowodem jest ta piękna, orkiestrowa niedziela. Odważnie idźmy w stronę dobrych chwil, tych, którzy budują, a nie burzą, tych, które łączą, a nie dzielą. To takie pokrzepiające, że znowu pokazaliśmy siebie pięknych, szlachetnych, budujących wartości, które powinny być w naszym życiu najważniejszymi. A tymi wartościami dla nas jest przyjaźń, miłość, muzyka, co wydawałoby się mega banalne, ale zobaczcie. Tyle burz przetrwaliśmy, tyle najróżniejszych sztormów, tyle wichur, które momentami nacierały na nas z wielu stron" – napisał na Facebooku szef WOŚP.

