Kolejna posłanka Lewicy zakażona. Kilka dni temu uczestniczyła w protestach

"Niestety pandemia dopadła także i mnie. Mam pozytywny wynik testu, zaczynam kwarantannę. Dbajcie o siebie!" – przekazała poseł na Twitterze.

Pod jej twittem pojawiły się wpisy innych polityków oraz dziennikarzy, którzy życzyli jej powrotu do zdrowia.

Internauci przypominają, że w ostatni piątek posłanka uczestniczyła w manifestacjach Strajku Kobiet. Tracz sama się chwaliła udziałem w masowych protestach na swoim Facebooku. "Dziś wspólnie przemaszerowaliśmy przez Stare Miasto we Wrocławiu solidarni z Warszawą. Prawa kobiet, nasze prawo do wyboru to nasza wspólna sprawa, a solidarność jest naszą siłą" – pisała wówczas.

Koronawirus wśród polityków Lewicy

Jako pierwsi o pozytywnych wynikach testów poinformowali wiceszef klubu Lewicy, wiceprzewodniczący SLD Tomasz Trela i szef Sojuszu, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W poniedziałek o zakażeniu dowiedział się też szef sejmowej komisji spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański (także SLD), a we wtorek sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek i posłanka Anna Maria Żukowska. Następnie o wykryciu koronawirusa poinformowali również Andrzej Szejna i Małgorzata Niewiadomska-Cudak.

Zakażony jest także lubuski poseł Bogusław Wontor. W rozmowie z PAP przyznaje, że w ubiegłym tygodniu uczestniczył m.in. w posiedzeniu rad wojewódzkich SLD, gdzie - jak podejrzewa - mógł się zakazić. "Mam objawy podobne do przeziębienia. Czuję smak i mam węch" - powiedział.

We wtorek dezynfekcji poddane zostały pomieszczenia Lewicy w Sejmie, a na odbywającym się w środę i czwartek posiedzeniu reprezentacja polityków tej formacji działa w ograniczonym osobowo składzie.

