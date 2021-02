Europoseł składa zażalenie na prokuraturę. Chodzi o sprawę kard. Dziwisza

Polityk złożył zawiadomienie do prokuratury ws. kościelnego hierarchy w listopadzie. Chodziło o informacje ujawnione w reportażu TVN24 "Don Stanislao". W grudniu Kohut został wezwany na przesłuchanie. O tym fakcie poinformował w mediach społecznościowych. "Presja ma sens! Już w najbliższy poniedziałek stawiam się w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Będę relacjonował" – napisał europoseł na Facebooku.

Śledczy z Krakowa odmówili jednak wszczęcia śledztwa przeciwko kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Prokuratorzy argumentowali, że w latach 2006-2012 nie było obowiązku zawiadamiania policji lub prokuratury o sprawach związanych z pedofilią księży. W związku z tym kardynał nie popełnił przestępstwa.

W prokuraturze uznano również, że przeniesienie księży podejrzanych o pedofilię do innej parafii nie ma znamion utrudniania śledztwa. Decyzja śledczych o braku wszczęcia postępowania nie jest prawomocna.

"Kardynał wiedział o przestępstwach"

Kohut złożył zażalenie na decyzję krakowskiej prokuratury. Jak argumentuje, śledczy nie wzięli pod uwagę wielu faktów.

"W niniejszym postępowaniu nie zgromadzono dowodów ani nie przeprowadzono czynności zmierzających do ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, a więc czynności zmierzających do wyjaśnienia okoliczności sprawy będącej przedmiotem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie zebrano materiału dowodowego, a zatem nie można stwierdzić, że brak jest znamion czynu zabronionego" – twierdzi polityk w piśmie przesłanym do prokuratury

"W związku z tym, że postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie przeprowadzone zostało w sposób niewnikliwy i niewystarczający do wydania ww. postanowienia stwierdzić należy, że pogwałcone zostały podstawowe cele i zadania postępowania przygotowawczego" – dodał Łukasz Kohut.

