Wielki bunt w PO. "Trzaskowski może otwierać szampana"

Gazeta pisze w czwartek o wielkim buncie w Platformie Obywatelskiej. Część senatorów tej partii domaga się dymisji Budki i chce, żeby zastąpił go Trzaskowski.

– Rafał Trzaskowski to moja obsesja, jeśli chodzi o to, aby to właśnie on stanął na czele PO. Ma spore poparcie, ma ogromny potencjał i przekonuję często moich kolegów, czy to na senackim posiedzeniu klubu, czy w innych rozmowach z politykami PO, żeby Trzaskowskiego zrobić liderem PO – powiedział w rozmowie z "SE" senator Antoni Mężydło.

Jego zdaniem, jeśli Trzaskowski nie zostanie liderem Platformy, to partia znowu przegra wybory. – Z Budką źle wygląda wizerunkowo to wszystko – przyznaje Mężydło, dodając, że czarę goryczy przelało niedawne odejście z partii Joanny Muchy do Polski 2050 Szymona Hołowni.

Prof. Kazimierz Kik, komentując sytuację w PO, stwierdził, że "to początek końca Borysa Budki w roli szefa partii". – Nie ma żadnych pozytywnych efektów jego przywództwa, a mamy za to wielki kryzys Platformy i wewnętrzną wojnę – ocenił politolog.



