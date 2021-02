To taka zmiana czeka PO? Senator PSL o zagadkowym wpisie Budki

"Czas na zmiany!" – wpis o takiej treści pojawił się na Twitterze Platformy Obywatelskiej i wywołał lawinę komentarzy. Tajemniczy tweet skomentował także lider tego ugrupowania Borys Budka. "Sprawa jest poważna, nie lekceważę jej!" – napisał polityk, nawiązując do wypowiedzi byłego premiera Donalda Tuska z 2014 r. Słowa "Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. W poniedziałek o 15 odniosę się do niej publicznie na konferencji prasowej" padły po wybuchu afery taśmowej.

Wciąż nie wiadomo o jakie zmiany chodzi. Głos w sprawie postanowił zabrać senator PSL Jan Filip Libicki.

"Jeżeli – jak ćwierkają wróble – tą zmianą będzie zgłoszenie postulatu aborcji na życzenie, to skończy się to sporym exodusem centrowych parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej" – napisał polityk.

Przy tej okazji warto przypomnieć środową wypowiedź Ireneusza Rasia. W rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM poseł KO zapowiedział: "Jeśli moja partia by powiedziała, że aborcja na życzenie jest ok, to mnie w takiej partii nie będzie". Polityk mówił też o sytuacji konserwatystów w Platformie Obywatelskiej.

