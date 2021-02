Szykują się zmiany w Platformie? Tajemniczy wpis i reakcja Borysa Budki

Niektórzy komentatorzy łączą wpis na Twitterze PO z doniesieniami "Super Expressu". Jak informuje dziennik, część senatorów PO wprost nawołuje do odejścia Borysa Budki, a na jego miejscu w roli lidera partii widzą Rafała Trzaskowskiego.

– Rafał Trzaskowski to moja obsesja, jeśli chodzi o to, aby to właśnie on stanął na czele PO. Ma spore poparcie, ma ogromny potencjał i przekonuję często moich kolegów, czy to na senackim posiedzeniu klubu, czy w innych rozmowach z politykami PO, żeby Trzaskowskiego zrobić liderem PO – powiedział w rozmowie z "SE" senator Antoni Mężydło.

"Szybko poszło" – skomentował tekst w gazecie oraz wpis na Twitterze szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Budka reaguje na wpis

Pojawienie się tajemniczego wpisu na Twitterze skomentował także lider partii – Borys Budka.

"Sprawa jest poważna, nie lekceważę jej!" – napisał polityk, nawiązując do wypowiedzi byłego premiera Donalda Tuska z 2014 r. Słowa "Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. W poniedziałek o 15 odniosę się do niej publicznie na konferencji prasowej" padły po wybuchu afery taśmowej.

