Watykan: 7 grudnia inauguracja szopki i choinki na Placu św. Piotra

Tego samego dnia, 7 grudnia, w Auli Pawła VI zostanie otwarta wystawa szopek, przygotowanych przez lokalnych rzemieślników z Ziemi Świętej.

Choinka, która w tym roku stanie na Placu św. Piotra, to dar z miejscowości Ledro w diecezji trydenckiej, zaś szopka pochodzi z Grado w diecezji goryckiej. W uroczystej inauguracji na Placu św. Piotra, której będą przewodniczyć prezydent Gubernatoratu Państwa Watykańskiego kard. Fernando Vergez Alzaga i sekretarz generalna s. Raffaella Petrini, wezmą udział przedstawiciele gmin i diecezji, z których pochodzą bożonarodzeniowe symbole.

Również 7 grudnia w godzinach przedpołudniowych w Auli Pawła VI zostanie otwarta wystawa „Betlejemskie Boże Narodzenie 2024”, na które złożą się szopki, wykonane przez lokalnych artystów z Ziemi Świętej. W uroczystości wezmą udział m.in. przedstawiciele Ambasady Palestyny przy Stolicy Apostolskiej.

"Wyspiarska" szopka

Tegoroczna szopka została przygotowana przez czterdziestoosobową grupę wolontariuszy i artystów z Grado. Nawiązując do krajobrazu tego kurortu, położonego na lagunie, to właśnie morsko-wyspiarski krajobraz z początku XX w. będzie stanowił tło dla szopki, która swoim stylem będzie nawiązywała do „casone” – budynku z trzciny, który niegdyś był charakterystyczną budowlą tej części Gorycji.

Z kolei 29-metrowa jodła, przywieziona z miejscowości Ledro została wybrana nie tylko ze względów estetycznych, ale też ekologicznych, ponieważ jej wycięcie związane było z zapewnieniem naturalnej wymiany drzewostanu – pochodzi ona bowiem z terenów przeznaczonych pod wycinkę, w celu zapewnienia prawidłowej uprawy lasu.

Zarówno szopka, jak i choinka pozostaną na Placu św. Piotra do Niedzieli Chrztu Pańskiego, 12 stycznia 2025 r.

Czytaj też:

Papież Franciszek do Ukraińców: To Bóg wypowie ostatnie słowoCzytaj też:

"Paczuszka dla maluszka". Fundacja Małych Stópek poszukuje koordynatorów