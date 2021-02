Premier: Polska gospodarka okazała się bezpieczna i odporna na wstrząsy

Szef rządu tłumaczył we wtorek, że aby odbudować gospodarkę po pandemii koronawrusa i realizować "Nowy Polski Ład", musimy wiedzieć, na jakich fundamentach stoimy biorąc pod uwagę podstawowe parametry gospodarcze, widziane też w świetle międzynarodowym i porównane do innych państw UE i świata.

– Za nami najtrudniejszy rok dla gospodarki w historii III RP. Pandemia spadła na świat z siłą huraganu i spustoszyła bardzo wiele sektorów, bardzo wiele państw, doprowadziła do tragedii milionów, dziesiątek milionów rodzin. Do tej globalnej katastrofy gospodarczej nikt nie był przygotowany, ale ci, którzy mieli w swoich zasobach pewne rezerwy, pewne możliwości, przeszli przez tę katastrofę, przynajmniej do tej pory, można tak powiedzieć, lepiej od innych – mówił premier. Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska ma jedną z najpłytszych recesji w całej Europie i jedną z płytszych na świecie. – Polska gospodarka okazała się bezpieczna i odporna, jeśli chodzi o wstrząsy, które zafundował nam COVID-19 – wskazał.

Premier przypomniał, że w odpowiedzi na kryzys rząd uruchomilł tarcze antykryzysowe. Dziś to blisko 200 mld zł. Zdecydowanie jedna z największych tarcz na ratowanie miejsc pracy, ratowanie ludzi po prostu, ze wszystkich państw unijnych – zaznaczył. – Dzisiaj rano rozmawiałem z nową prezes Europejskiego Bank Odbudowy i Rozwoju, parę dni temu z dyrektorem MFW - z obu instytucji usłyszałem, że Polska jest bardzo dobrze przygotowana do wzrostu i ożywienia gospodarczego – dodał Morawiecki.

Szef rządu poinformował również, że dziś rano do Polski trafił raport, który pokazuje siłę naszych finansów publicznych - Polska z jedną z najwyższych wiarygodności finansowych i jednym z najniższych ryzyk wg Komisji Europejskiej. – Jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone przez Komisję Europejską na zielono. Te dane pokazują solidny fundament wynikający z realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – przekazał premier.

