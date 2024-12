"Proszę iść spać". Morawiecki ostro odpowiada Trzaskowskiemu

"Proszę iść spać, a rano przyjdą instrukcje od kierownika i jakoś to będzie. Do kolejnej wpadki…" – napisał do Rafała Trzaskowskiego Mateusz Morawiecki.

Były premier Mateusz Morawiecki odniósł się wczoraj do Zielonego Ładu. W nagraniu opublikowanym na YouTube tłumaczył, co można było w tym programie zablokować, a czego nie dało się przez kombinacje Komisji Europejskiej. twitter Trzaskowski reaguje na nagranie Morawieckiego. "Wszystko naprawimy" Do sprawy postanowił odnieść się na platformie X kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Dotknął Pan sedna. Poważna polityka sprowadza się do tego, żeby Polska nigdy nie była w mniejszości. Aby budować w Europie koalicję na rzecz ważnych, polskich postulatów. Na rzecz bezpiecznej polskiej granicy. Twardej polityki migracyjnej. Również na rzecz dobra polskich rolników. I ja to zrobię" – napisał Trzaskowski, zwracając się do Morawieckiego. "Zielony ład, który w rolnictwie nie uwzględnił naszej specyfiki, fiasko z KPO, dziurawa polityka migracyjna – to wasze dokonania w polityce europejskiej. Same porażki, żadnych dokonań. Ale spokojnie – wszystko naprawimy" – zapowiedział. Morawiecki odpowiada: Mamy dla pana dobrą radę Wpis ten nie mógł pozostać bez odpowiedzi. "Jestem właśnie na spotkaniu z młodymi ludźmi i mamy dobrą radę dla Pana: Proszę nie używać X wieczorem. Dla bezpieczeństwa i zachowania resztek powagi…" – stwierdził w odpowiedzi Morawiecki. Były premier podkreślił, że jeszcze trochę a Trzaskowski napisze, że chciał budować CPK, że poradził sobie z pękniętą rurą i że nie kleił rozbitej szyby taśmą. "Proszę iść spać, a rano przyjdą instrukcje od kierownika i jakoś to będzie. Do kolejnej wpadki…" – podsumował polityk PiS. Czytaj też:

