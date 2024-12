Nowa rola Jakiego w Parlamencie Europejskim. "Czeka nas teraz ciężka praca"

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim wybrała we wtorek eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości Patryka Jakiego na swojego nowego współprzewodniczącego. Zastąpił on na tym stanowisku innego europosła PiS – Joachima Brudzińskiego.

Jaki będzie kierował grupą EKR w europarlamencie razem z Nicolą Procaccinim, europosłem z włoskiej partii Bracia Włosi.

"Znów uczynić Europę wielką"

"Grupa EKR jest siłą napędową reform w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy zaangażowani w obronę Europy jako wspólnoty suwerennych narodów, szanującej różnorodność państw członkowskich. Postulujemy odrzucenie szkodliwych trendów, takich jak centralizacja polityki, oraz przywrócenie wolności, które są podstawą tożsamości europejskiej. Jesteśmy spadkobiercami wielkiej tradycji: swobód politycznych, które od wieków stanowią fundament Europy. Dziś mamy do czynienia z atakami na te wolności. Jako współprzewodniczący będę pracował nad wzmocnieniem naszej rodziny politycznej, abyśmy mogli bronić tego, co naprawdę ważne: demokracji narodowej, różnorodnych tożsamości narodowych i prawa obywateli do decydowania o własnej przyszłości” – przekazał Patryk Jaki w oświadczeniu EKR.

"Czeka nas teraz ciężka praca, aby znów uczynić Europę wielką" – zapowiedział na portalu X eurodeputowany PiS.

Meloni poparła Morawieckiego

Premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła w niedzielę w Rzymie, że zrezygnuje z przywództwa w partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jednocześnie zapowiedziała, że udzieli poparcia byłemu premierowi Polski i wiceprezesowi PiS Mateuszowi Morawieckiemu.

– Zakładam, że wśród tych, którzy będą kandydować znajdzie się także mój przyjaciel Mateusz Morawiecki – podkreśliła Meloni podczas swojego wystąpienia na festiwalu Atreju 2024. Oficjalne przekazanie władzy w EKR ma nastąpić w styczniu.

