Wszystko jasne. Meloni ogłosiła decyzję ws. Morawieckiego

Premier Giorgia Meloni ogłosiła w niedzielę w Rzymie, że zrezygnuje z przywództwa w partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jednocześnie zapowiedziała, że udzieli poparcia byłemu polskiemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

O tym, że to właśnie podczas konferencji Atreju Giorgia Meloni odniesie się do przyszłości Mateusza Morawieckiego na czele Europejskich Konserwatystów i Reformatorów informował już przed kilkoma dniami włoski dziennik "Il Giornale".

W niedzielę w wygłoszonym podczas konferencji przemówieniu były premier mówił o tym, że Europa musi się obudzić, aby znów poczuła swoją wielkość.

– Mamy misję do spełnienia, aby Europa była kontynentem współczesnego przemysłu, kontynentem chrześcijańskich wartości, miejscem dla rodziny, aby była kontynentem normalności. Obudź się, Europo! Możesz być naprawdę wielka. Zróbmy to razem: Make Europe Great Again – wezwał uczestników konferencji Mateusz Morawiecki.