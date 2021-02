Coraz ciekawiej w Porozumieniu. Kolejny ruch Bielana

W rozmowie z Polsat News Bielan poinformował, że na posiedzeniu prezydium Porozumienia Sroka została odwołana z funkcji rzecznika partii, a w jej miejsce powołano posła Włodzimierza Tomaszewskiego.

Z kolei Sroka stwierdziła, że Bielan "może sobie obalać co chce i kiedy chce", ponieważ jest byłym członkiem Porozumienia. Jak zapewniła, to ona wciąż pełni funkcję rzecznika partii. Dodała, że decyzje Bielana "szkodzą zarówno Porozumieniu, jak i całej Zjednoczonej Prawicy".

Co więcej, Bielan zaproponował, by na Radzie Koalicji Porozumienie reprezentowało dwóch polityków: on i Jarosław Gowin. Przekonywał, że ten pomysł został uzgodniony z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Wcześniej Sroka wydała oświadczenie, w którym napisano: "Przestrzegamy przed rozpowszechnianymi przez przeciwników Zjednoczonej Prawicy insynuacjami o naszych rzekomych rozmowach politycznych z opozycją, którym stanowczo zaprzeczamy".

Po tym, jak w ubiegłym tygodniu Adam Bielan uznał, że to on, jako szef Konwencji Krajowej, pełni obecnie funkcję prezesa Porozumienia, został wykluczony z partii. Taką samą decyzję podjęto wobec Kamila Bortniczuka. Obaj politycy nie zgadzają się z tym rozstrzygnięciem, przekonując, że jest ono niezgodne ze statutem Porozumienia.

