"To muszą zbadać lekarze...". Wałęsa mocno reaguje na słowa Cenckiewicza

16 maja 2015 roku odbył się Klub Historyczny im. Hrabiny Markiewiczowej w Dublinie z udziałem Sławomira Cenckiewicza. Tematem przewodnim rozmowy była postać Lecha Wałęsy, a jedna z części dyskusji dotyczyła pochodzenia Lecha Wałęsy.

Były prezydent opublikował na swoim Facebooku serię wpisów dotyczących nagrania z tego spotkania, twierdząc, że informacje, które na jego temat podawano nie są prawdziwe.

"Zobaczcie coś podobnego, Kompletnie wymyślone, nigdy z moim bratem Edwardem nie widzieliśmy i nie uczestniczyliśmy w podobnych zdarzeniach. Wszystko to wymyślone barbarzyństwo. Jak to nazwać. To okropna zniewaga to potworne ubliżanie wymyślonymi kłamstwami nie tylko mnie, ale rodzinie.. To muszą zbadać lekarze i Sądy – napisał Lech Wałęsa.

"To ma być wolność śłowa. To wszystko zmyślone kłamstwa. To bandytyzm polityczny. Na Boga tak nie może być" – emocjonował się były prezydent w kolejnym wpisie.

Opublikował również swój "prawdziwy życiorys", żeby udowodnić, że Sławomir Cenckiewicz kłamał na jego temat.

