Znowu wzrost liczby zgonów i zakażeń. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

"Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik – 5178 nowych zakażeń – jest o ponad 1 tys większy niż tydzień temu" – napisał rano Niedzielski, pokazują wykres na którym widać wyniki z ostatnich miesięcy. "Trend dla tygodniowej stopy wzrostu (średnia ruchoma 7-dniowa) po raz pierwszy od połowy listopada (pomijając anomalie postświąteczną) jest dodatni" – opisuje dalej minister.

O godzinie 10.30 resort zdrowia podał szczegółowe dane dotyczące nowych zakażeń oraz liczby zgonów osób zarażonych COVID-19.

5178 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (824), warmińsko-mazurskiego (616), pomorskiego (404), kujawsko-pomorskiego (384), wielkopolskiego (379), łódzkiego (355), śląskiego (342), podkarpackiego (279), dolnośląskiego (258), lubelskiego (254), zachodniopomorskiego (245), małopolskiego (224), podlaskiego (198), lubuskiego (158), świętokrzyskiego (73), opolskiego (49).

136 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 44 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 152 osoby – podaje MZ.

Trwa akcja szczepień przeciwko COVID-19

Tymczasem w Polsce zaszczepiono przeciwko koronawirusowi już prawie 1,5 mln osób. Pierwszą dawkę otrzymały 1 476 274 osoby, a drugą – 645 971. Zanotowano 1775 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W poniedziałek do Polski trafiło ok. 360 tys. szczepionek przeciw COVID-19 od firm Pfizer i BioNTech, w tym tygodniu mają dotrzeć jeszcze preparaty firmy AstraZeneca. Od początku akcji szczepień do Polski dostarczono 3 048 710 dawek szczepionek, z czego 2 338 140 przekazano do punktów szczepień.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałek wskazał, że obecnie priorytetem jest szczepienie seniorów.

