Gowin: Rozpoczynam konsultacje w sprawie podatku od reklam

"Żaden ewentualny podatek nie powinien być wprowadzany bez konsultacji z przedsiębiorcami" – podkreślił na Twitterze Gowin.

Porozumienie zdecydowało ws. podatku dla mediów

Przypomnijmy, że w piątek podczas prezydium Porozumienia, podjęto uchwałę o sprzeciwie wobec podatku dla mediów.

„Partia Porozumienie Jarosława Gowina konsekwentnie opowiada się za niskimi, a jednocześnie sprawiedliwymi podatkami. Zbyt wysokie daniny osłabiają rozwój gospodarczy. Podcinają także zaufanie obywateli do państwa i zagrażają ekonomicznemu bezpieczeństwo rodzin. Z drugiej strony unikanie płacenia podatków niszczy warunki uczciwej konkurencji i narusza społeczne poczucie sprawiedliwości" – czytamy w stanowisku partii ws. projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzenia Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

"Z tej perspektywy – co do zasady – z całą mocą popieramy wprowadzenie do polskiego systemu prawnego opodatkowania globalnych koncernów medialnych i technologicznych, jako wyraz równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych oraz odpowiedzialności za sprawiedliwe kształtowanie rynku medialnego w krajach Unii Europejskiej" – tłumaczą autorzy stanowiska Porozumienia.

Jak podano dalej, Porozumienie popiera także "poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie przychodów NFZ i Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzenie Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów".

"Niestety, z rozczarowaniem musimy stwierdził, że konstrukcja zaprezentowana w omawianym projekcie ustawy nie przyniesie w wyżej wymienionych obszarach pożądanych skutków. Co więcej, w naszej ocenie może wywołać dla polskich przedsiębiorców, mediów krajowych oraz obywali wiele skutków negatywnych" – tłumaczą politycy.

W komunikacie przypomniano także, że projekt dot. podatków od mediów nie był wcześniej konsultowany z Porozumieniem.

"W związku z przedstawionymi wyżej argumentami Porozumienie Jarosława Gowina nie widzi możliwości poparcia projektu ustawy w zaproponowanym kształcie. Jednocześnie deklarujemy gotowość przystąpienia do prac nas ustawą, która realnie opodatkuje medialne korporacje technologiczne działające na rynku polskim i unijnym" – kończą stanowisko politycy Porozumienia.

