Lubnaur wskazała lidera opozycji. "To kandydat na premiera"

– Dziś największe szanse ma Rafał Trzaskowski, ponieważ tylko on wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich i zdobył ponad 10 mln głosów. To naturalny lider, kandydat na premiera – mówi Lubnauer w rozmowie z Polsat News.

Komentując konflikt w Porozumieniu polityk stwierdziła, że ma nadzieję, że zyska na nim opozycja, a sprawa może doprowadzi do wcześniejszych wyborów. – Widać, że Bielan silnie kołysze łódką, chce podważyć zaufanie do Gowina. Gowin, który już raz przeszedł z jednej strony na drugą, wie, że ma szansę przejść na "jasną stronę mocy" i zasilić opozycję – mówiła.

Dodała jednocześnie, że byłaby gotowa współpracować z liderem Porozumienia, jeżeli doprowadziłoby to do wcześniejszych wyborów.

Czytaj też:

Budka na czele rządu technicznego? Jest komentarz posłanki POCzytaj też:

"Wszystko by jej dali", "brutalne konsekwencje". Kulisy transferu posłanki KO do partii Hołowni