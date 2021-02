Budka na czele rządu technicznego? Jest komentarz posłanki PO

Kilka dni temu lider PO Borys Budka zadeklarował w wywiadzie dla "Polska Times.pl", że może stanąć na czele rządu technicznego.

– Jestem gotowy na to, by stworzyć w tym parlamencie rząd techniczny, który doprowadzi do wcześniejszych wyborów, a wcześniej odpolityczni polskie służby i prokuraturę oraz wyjaśni w trybie komisji śledczych największe afery obecnej władzy – deklarował Budka.

Pytana o scenariusz przedstawiony przez Budkę, posłanka PO Urszula Augustyn stwierdziła: „Nawet jeżeli wiem (o takim pomyśle – red.), to nie znaczy, że musi mi się podobać”.



– Jestem zdania, że powinniśmy wszyscy wspólnie popracować nad tym, żeby odsunąć PiS od władzy. Czy rząd techniczny jest dobry? Nie sądzę – tłumaczyła polityk.



– Uważam, że lepiej by było, gdyby PiS realizował swoją politykę do czasu, dopóki obywatele sami nie zdecydują w normalnych wyborach, że chcą PiS odsunąć od władzy – tłumaczyła Augustyn.