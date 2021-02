Kwaśniewski o swoim stanie zdrowia: Skutki będziemy odczuwać jeszcze długo

Zakażenie koronawirusem u Aleksandra Kwaśniewskiego potwierdzono w sobotę 6 lutego. Jako pierwszy informację o jego stanie zdrowia podał w niedzielę Tobiasz Carewicz, radiowiec z powiatu złotowskiego. "Potwierdzam z przykrością, że pan prezydent otrzymał pozytywny wynik testu na zakażenie koronawirusem. Pan Aleksander Kwaśniewski ma gorączkę i męczący kaszel. Obecnie przebywa w izolacji, jest pod opieką lekarzy" – taką informację przekazała "Faktowi" fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego 8 lutego.

Kwaśniewski o przebiegu COVID-19

Dziś na łamach "Super Expressu" można przeczytać, jak czuje się była głowa państwa.

– Poprawia się, ale to długo idzie – mówi „Super Expressowi” o swoim stanie zdrowia Aleksander Kwaśniewski.

– Ciężko jest, bo to długotrwałe choróbsko. Jesteśmy świadomi, że skutki tej choroby będziemy odczuwać jeszcze bardzo długo. Ale myślimy, że najgorsze już za nami. Choć męczący kaszel wciąż nie pozwala normalnie funkcjonować, to przede wszystkim ustała gorączka – relacjonuje były prezydent, dziękując przy okazji za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia.

