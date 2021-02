Staszewski "wschodzącym liderem"? Tak twierdzi "Time"

Bart Staszewski to jedyny Polak na liście „Time 100 Next”. Magazyn umieścił go na liście „Rzecznicy”. "Ponieważ prawa LGBT są coraz bardziej atakowane przez rządzącą prawicę, Bart Staszewski jawi się jako symbol oporu" – czytamy w uzasadnieniu.

"Time" wśród zasług Staszewskiego wymienia m.in. organizację pierwszego Marszu Równości w 2018 r. w Lublinie oraz wieszanie tabliczek „Strefa wolna od LGBT”. "Po tym, jak Staszewski udostępnił zdjęcia w Internecie, zostały one udostępnione przez kilku posłów do Parlamentu Europejskiego, co pomogło przyciągnąć międzynarodową uwagę" – opisuje magazyn.

Na liście znaleźli się również m.in. Finlandii, dwóch senatorów, którzy wygrali wybory w Georgii, i afroamerykańska poetka, która wystąpiła na zaprzysiężeniu prezydenta Joe Bidena.

"Jestem zaszczycony, że moja praca jako aktywisty LGBT+ została zauważona przez Time i znalazłem swoje miejsce na prestiżowej liście #TIME100NEXT wśród takich postaci jak piosenkarka Dua Lipa czy poetka Amanda Gorman! Dziękuję!" – napisał Staszewski na Twitterze.

"Strefa wolna od LGBT" Staszewskiego

Aktywista LGBT Bart Staszewski prowadził akcję polegającą na umieszczeniu pod tablicami z nazwą miejscowości, tablicy z wielojęzycznym napisem: "Strefa wolna od LGBT". Następnie zdjęcia z taką bezprawnie umieszczoną, a wyglądającą na urzędową tablicą, publikował w swoich mediach społecznościowych i prowadzonym przez siebie portalu w języku angielskim i polskim lgbtfreezones.pl i strefywolneodlgbt.pl. Była to reakcja na przyjęcie przez niektóre gminy uchwał sprzeciwiających się ideologii LGBT.