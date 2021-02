Budowa zamku w Stobnicy. Nowe, szokujące fakty

"Magazyn Śledczy Anity Gargas" ujawnia, jakie uchybienia stwierdzili powołani przez prokuraturę biegli. Do jakich nieprawidłowości przy budowie przyczynił się jeden z podwykonawców inwestycji?Jakie decyzje urzędowe doprowadziły do powstania gigantycznego obiektu w obszarze Natura 2000? Dlaczego starosta obornicki wydał pozwolenie na budowę pomimo, że inwestor nie dopełnił formalności? I dlaczego decyzja ta nie została unieważniona przez wojewodę wielkopolskiego? Czy urzędnicy i radni poczuwają się do odpowiedzialności? „Magazyn śledczy Anity Gargas" dziś o godz. 21:55 w TVP1.

Budowa zamku w Stobnicy

Sprawa budowy zamku w Stobnicy wyszła na jaw latem 2018 roku. Budowa wzbudziła kontrowersje ze względu na miejsce jej realizacji - to skraj Puszczy Noteckiej. Lotnicze zdjęcia pokazały, że na wyspie usypanej na sztucznym jeziorze, powstawał gigantyczny zamek stylizowany na gotyk. Budowla była ukryta za wysokim, usypanym z ziemi wałem.

Dziś zamek jest praktycznie wybudowany i wykończony. To ogromna budowla dominująca obecnie nad krajobrazem puszczy. Budowla ma 15 kondygnacji, a wieża sięga na wysokość prawie 70 metrów. W środku zaplanowano kilkadziesiąt mieszkań. Puszcza Notecka to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce - jest objęta obszarem chronionym Natura 2000. Kiedy sprawa wyszła na jaw, to poznańska prokuratura wszczęła śledztwo.

W grudniu ubiegłego roku Mateusz Morawiecki odwołał z funkcji wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Powodem była "utrata zaufania" do urzędnika spowodowana aferą z tzw. zamkiem w Stobnicy.

Przypomnijmy. Wojewoda wielkopolski przeprowadził postępowanie administracyjne ws. wydania zgody na budowę tzw. zamku w Stobnicy w związku ze sprzeciwem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i wnioskiem RDOŚ w Poznaniu. Decyzja ws. budowli zapadła w listopadzie. Łukasz Mikołajczyk uznał ważność zgody na budowę tzw. zamku w Stobnicy, choć przeprowadzone postępowanie wykazało, że decyzja starosty obornickiego została wydana z naruszeniem prawa. Wojewoda stracił stanowisko 16 grudnia 2020 roku. Następcą Mikołajczyka został Michał Zieliński, wcześniej dyrektor wielkopolskiego oddziału ARiMR.